Липецкая экономзона судится с московским подрядчиком за 240 млн рублей

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» (ОЭЗ ППТ «Липецк») подало иск на 240,3 млн руб. к московскому ООО «Стройбазис», с которым ранее был заключен контракт на реконструкцию производственного комплекса в Грязинском районе. Информация была опубликована в арбитражной картотеке. Заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ОЭЗ «Липецк» была основана в 2006 году. Она включает елецкую и грязинскую площадки. Как отметили в облправительстве, объем привлеченных ей инвестиций к августу 2025 года достиг 120 млрд руб. По собственным данным, в ОЭЗ зарегистрировано 68 резидентов. Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га. Всего на обеих площадках создано более 6,3 тыс. рабочих мест.

Контракт на реконструкцию производственного комплекса на грязинской площадке ОЭЗ и «Стройбазис» заключили в мае 2024 года. «Ъ-Черноземье» писал, что начальная цена контракта составляла 1,77 млрд руб. На торги заявились только два участника. «Стройбазис» победил, снизив цену на 53,1 млн — до 1,72 млрд руб. Независимую гарантию для обеспечения исполнения обязательств подрядчика выдало АО «Русский народный банк».

По данным Rusprofile, ООО «Стройбазис» зарегистрировано в Москве в октябре 2016 года. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1,5 млн руб. Единственным владельцем является Сергей Орищенко. За все время компания получила 71 госконтракт на общую сумму 15 млрд руб. В 2024 году выручка «Стройбазиса» составила 2,16 млрд руб., что на 15,4% ниже уровня 2023-го. Чистая прибыль выросла на 6% и достигла 21,2 млн руб. Генеральным директором предприятия с ноября 2025-го назначен Станислав Козловских. Помимо иска ОЭЗ, сейчас «Стройбазис» выступает ответчиком по 15 арбитражным делам на 164 млн руб. В отношении фирмы открыто восемь исполнительных производств на 75 млн руб. По состоянию на 12 марта есть решения о частичной или полной приостановке налоговыми органами операций по счетам фирмы.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения работ ОЭЗ расторгла контракт и потребовала возврата неотработанного аванса, а затем направила в адрес АО «Русский народный банк» требование о выплате гарантийной суммы, но банк в установленный срок выплату не произвел. Теперь экономзона в суде требует взыскать с финансовой организации 181 млн руб. К участию в этом деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, также привлечен «Стройбазис». Предварительное судебное заседание назначено на 6 мая.

ЕИС в сфере закупок сейчас не содержит сведений об исполнении контракта на реконструкцию комплекса на грязинской площадке. Сам подписанный документ в ней также не опубликован.

Денис Данилов