Липецкая экономзона подала иск к Русскому народному банку на 181 млн рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» к АО «Русский народный банк». Экономзона требует взыскать 181 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Однако истец нарушил порядок оплаты госпошлины, поэтому суд оставил заявление без движения: устранить нарушения надо до 27 марта.

Ранее компании в суде не встречались. Более того, в картотеке арбитражных дел отсутствуют сведения о разбирательствах липецкой экономзоны с иными банковскими структурами. «Ъ-Черноземье» направил запрос в ОЭЗ «Липецк». Там сообщили, что намерены разобраться в ситуации и предоставить комментарий позднее.

ОЭЗ «Липецк» была основана в 2006 году. Она включает елецкую и грязинскую площадки. Как отметили в облправительстве, объем привлеченных ей инвестиций к августу 2025 года достиг 120 млрд руб. По собственным данным, в ОЭЗ зарегистрировано 68 резидентов. Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га. Всего на обеих площадках создано более 6,3 тыс. рабочих мест.

В конце ноября прошлого года Грязинский горсуд Липецкой области назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору особой экономической зоны «Липецк» Александру Базаеву и главе дочерней компании ОЭЗ ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В правительстве региона уточнили, что особая экономзона и предприятия, расположенные на ее территории, «продолжают работу в штатном режиме».

Анна Швечикова