Reuters сообщил о визите Нетаньяху в США 18 июля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет с визитом в США 18 июля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный израильский источник. Официального подтверждения информации пока нет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (декабрь 2025 года)
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Информацию подтверждает Ynet. По данным портала, господин Нетаньяху встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Формальной причиной визита, вероятно, станут похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма, отмечает Ynet.
Отношения Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху обострились в начале июня из-за расхождений по иранскому вопросу. Американский президент обвинял израильского премьера в попытке сорвать мирное урегулирование и втянуть США в более затяжной конфликт.
После возобновления ударов по Ирану в июле Белый дом просил израильскую сторону не вмешиваться в конфликт. В то же время разведка Израиля передала Вашингтону данные о намерениях Тегерана ликвидировать Дональда Трампа.
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Отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху ранее уже переживали обострение из-за разногласий по иранской тематике. В июне 2025 года Трамп обвинял Нетаньяху в попытке втянуть США в «бесконечную войну» и саботаже усилий по деэскалации, выражая раздражение категорическим неприятием любых компромиссов со стороны Израиля по отношению к Ирану. Тогда Politico писало, что Израиль рисковал потерять статус «особого союзника» США.
Однако уже к июлю 2025 года ситуация стабилизировалась. Трамп заявил, что хорошо ладит с Нетаньяху и что израильский премьер попросил о встрече в Белом доме. Одним из факторов сближения стали разведданные о якобы готовящемся покушении Ирана на Трампа, переданные Израилем США. Эти данные, по мнению некоторых американских экспертов, могли быть элементом тактики Израиля по влиянию на решения Трампа в контексте Ирана, но они в любом случае способствовали возобновлению активного диалога между лидерами.
В целом, позиция Израиля по Ирану остается жесткой. Нетаньяху заявлял, что Израиль нацелен на уничтожение ядерной программы Ирана, лишение его баллистических ракет и ликвидацию проиранских военно-политических сил в регионе. Он также допускал, что результатом военной операции может стать смена власти в Иране.