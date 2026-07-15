Reuters сообщил о визите Нетаньяху в США 18 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет с визитом в США 18 июля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный израильский источник. Официального подтверждения информации пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (декабрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (декабрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Информацию подтверждает Ynet. По данным портала, господин Нетаньяху встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Формальной причиной визита, вероятно, станут похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма, отмечает Ynet.

Отношения Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху обострились в начале июня из-за расхождений по иранскому вопросу. Американский президент обвинял израильского премьера в попытке сорвать мирное урегулирование и втянуть США в более затяжной конфликт.

После возобновления ударов по Ирану в июле Белый дом просил израильскую сторону не вмешиваться в конфликт. В то же время разведка Израиля передала Вашингтону данные о намерениях Тегерана ликвидировать Дональда Трампа.

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