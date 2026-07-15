Двухлетняя девочка разбилась в Среднеуральске после падения из окна

В Среднеуральске возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двухлетней девочки, выпавшей из окна на пятом этаже общежития, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 14 июля. По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребенок перед падением попросил у мамы попить. «Мать пошла на общую кухню за водой, а когда вернулась, то увидела, что девочка летит вниз, но схватить и, тем самым, спасти ее, уже не успела, пострадавшая погибла до приезда скорой медицинской помощи от несовместимых с жизнью травм»,— рассказал он.

Ребенок воспитывался в неполной семье — у девочки была только мама. При этом в феврале она привлекалась по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребенка). Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, назначена судебная экспертиза для установления всех обстоятельств трагедии. Также запрашивается характеристика на семью.

Ирина Пичурина