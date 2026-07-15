Суд в Екатеринбурге обязал вычислительный центр снизить уровень шума

Прокуратура добилась через суд принудительного снижения уровня шума от вентиляционных установок Екатеринбургского информационно-вычислительного центра, сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во время проверки было установлено, что компьютерное оборудование на крыше здания центра создает сильный шум выше допустимых значений. Это оказывает негативное влияние на здоровье и условия проживания граждан в близлежащих многоквартирных домах.

Ранее начальнику центра было внесено представление. По итогам его рассмотрения был разработан план мероприятий по снижению уровня шума, однако принятые меры фактически не обеспечивали установленных нормативов. В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с иском о понуждении балансодержателя объекта к устранению нарушений. Параллельно должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Ирина Пичурина