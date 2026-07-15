ФАС возбудила дело против «Русала»

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении группы «Русал» (MOEX: RUAL). Причиной стало неисполнение предупреждения о корректировке цен на алюминий.

В ведомстве уточнили, что в выданном предупреждении речь шла об исключении из договоров на поставку алюминия положений, из-за которых цены для российских потребителей превышали экспортные.

«Группа дважды ходатайствовала о продлении срока его исполнения, однако так и не выполнила требования службы», — отметили в ФАС. Если нарушения подтвердятся в ходе работы по антимонопольному делу, на «Русал» могут наложить оборотный штраф.

Предупреждение ФАС о необходимости пересмотреть условия договоров «Русал» получил в марте. По мнению ведомства, компания не должна учитывать в российских ценах премию, основанную на европейском показателе, так как основным экспортным рынком стала Азия. В конце июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Русала» к ФАС.

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