ФАС возбудила дело против «Русала»
Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении группы «Русал» (MOEX: RUAL). Причиной стало неисполнение предупреждения о корректировке цен на алюминий.
В ведомстве уточнили, что в выданном предупреждении речь шла об исключении из договоров на поставку алюминия положений, из-за которых цены для российских потребителей превышали экспортные.
«Группа дважды ходатайствовала о продлении срока его исполнения, однако так и не выполнила требования службы», — отметили в ФАС. Если нарушения подтвердятся в ходе работы по антимонопольному делу, на «Русал» могут наложить оборотный штраф.
Предупреждение ФАС о необходимости пересмотреть условия договоров «Русал» получил в марте. По мнению ведомства, компания не должна учитывать в российских ценах премию, основанную на европейском показателе, так как основным экспортным рынком стала Азия. В конце июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Русала» к ФАС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Алюминий оценят по-новому».
В конце марта 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Русал» о необходимости скорректировать цены на алюминий для российских потребителей, потребовав исключить региональную премию, привязанную к европейскому рынку, который, по мнению ФАС, утратил репрезентативность для России. Это произошло на фоне роста мировых цен на металл из-за конфликта на Ближнем Востоке, где стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла до четырехлетнего максимума.
ФАС дважды продлевала срок исполнения предупреждения, последний раз — до конца июня. В случае неисполнения предписания компании грозит оборотный штраф до 15% от выручки или взыскание дохода, полученного в результате нарушения. Ранее, в июне 2026 года, «Русал» подал иск к ФАС, что, вероятно, было связано с этим предупреждением. ФАС предлагала компании отказаться от привязки внутренних цен к котировкам LME и перейти на механизм экспортного паритета.