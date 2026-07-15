В Златоусте вернули электричество во все дома спустя пять дней после шторма

Во все многоквартирные и частные дома Златоуста вернули электроснабжение после сильного шторма, прошедшего 10 июля. По данным администрации города, все еще продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Так, газа все еще нет в шести частных домах из семи. Там необходима замена трубопроводов. На сегодняшний день в шести учреждениях все еще не отремонтирована кровля, поскольку администрация готовит сметную документацию для проведения конкурса и определения подрядчика.

В 11 многоквартирных домах ремонт крыш завершен. Еще в девяти жилых зданиях эта работа продолжается.

По данным администрации, автобусы и маршрутки функционируют в штатном режиме.

Обновилась информация о количестве поваленных деревьев. Вчера, 14 июля, оно составляло 180. Сейчас администрация сообщает уже о свыше 1500 поваленных деревьях во всех районах города.

Ольга Воробьева