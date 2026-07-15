Должник по займу в Сургуте сменил ФИО, записав буквы в обратном порядке

Городской суд Сургута рассмотрел заявление коллекторской организации о замене стороны правопреемником по гражданскому делу к должнику, который изменил ФИО на последовательность букв в обратном порядке, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

НАО «Первое клиентское бюро» обратилось в суд с просьбой заменить ответчика Полишко И.А., который числился должником по кредитному договору на сумму около 130 тыс. руб., на его наследников в связи со смертью заемщика. В ходе проверки выяснилось, что должник жив. Он сменил фамилию, имя и отчество Полишко И.А. на Окшилоп А.И. — фамилия была записана наоборот, а имя с отчеством поменяны местами.

Суд установил, что изменение персональных данных не является основанием для процессуального правопреемства в данном случае, поэтому заявление коллекторов было оставлено без удовлетворения. Определение суда вступило в законную силу.

Ирина Пичурина