Депутатом Челябинской городской думы стала помощница Валерия Гартунга

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» определилось с новым депутатом от партии в Челябинской городской думе. Вместо прекратившего свои полномочия Александра Грамачкова представлять «эсеров» в муниципальном парламенте по партийному списку будет Анастасия Васильева.

Госпожа Васильева — заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического бюро ЧКПЗ. С 2022 года она стала помощницей депутата Государственной думы РФ, лидера регионального отделения партии Валерия Гартунга, семье которого принадлежит ЧКПЗ, а в 2024-25 годах параллельно была помощницей депутата Законодательного собрания от «Справедливой России» Василия Швецова.

Дмитрий Моргулес