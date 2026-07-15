В Миассе и Магнитогорске два человека погибли во время купания

В Магнитогорске на реке Урал во время купания утонул 12-летний мальчик. Еще один несчастный случай произошел в Миассе — на озере Тургояк погиб 70-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

По данным спасателей, подросток купался в необорудованном для этого месте. Сотрудники МЧС обследовали берег и водную акваторию, однако тело так и не нашли.

Тело 70-летнего южноуральца нашли очевидцы на поверхности воды в пяти метрах от берега. По предварительным данным, во время заплыва он был пьян.