В Югре в ходе проверок изъяли 1,5 тонны незаконно добытой рыбы

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) выявлено более 1,5 тыс. нарушений в сфере рыболовства, включая около 500 случаев с осетровыми видами, сообщили в правительстве региона. В результате проверок изъято 1,5 тонны незаконно добытой рыбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Информация прозвучала на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с губернатором Русланом Кухаруком. Заместитель главы региона Наталья Огородникова отметила, что рост числа выявленных нарушений обусловлен усилением межведомственного контроля, а не увеличением фактического количества правонарушений.

В регионе утвержден перечень из 288 рыболовных участков: 129 переданы по договорам, остальные остаются свободными. За январь-май 2026 года промышленный вылов рыбы составил 2,164 тыс. тонн. Для любительского лова установлены суточные нормы отдельных видов.

И.о. руководителя Природнадзора ХМАО Светлана Король представила данные о заготовке кедрового ореха: площадь кедровых лесов составляет 4206,4 тыс. га, биологический запас ореха равен 280,6 тыс. тонн при допустимом ежегодном объеме сбора в 140,5 тыс. тонн. Руслан Кухарук обратил внимание на проблему нарушений при сборе дикоросов и миграционного законодательства. «В Югре сбор шишки разрешен только с земли, однако до сих пор некоторые граждане проявляют варварство в отношении сбора дикоросов. К нам в регион приезжают граждане из других субъектов, нарушающие миграционное законодательство. В связи с этим поступили запросы от коренных жителей о том, чтобы включить традиционные виды деятельности — рыболовство и сбор дикоросов — в перечень видов деятельности, которыми не могут быть заняты иностранные граждане»,— сказал глава региона.

Ирина Пичурина