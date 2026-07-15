В Туринском районе ограничили проезд из-за подтопления

На 7-8 км участка дороги Урусово — Ленское — Жуковское в Туринском районе Свердловской области ввели временные ограничения из-за подтопления, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Объезд организован через село Благовещенское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом рано утром в Артемовском районе частично восстановили движение на 18 км дороги Артемовский — Арамашево. Ограничения действовали с 11 июля. Проехать по участку можно по одной полосе с приоритетом со стороны Алапаевска.

Из-за обильных дождей подтоплены сотни домов и дорожная инфраструктура в 20 муниципальных образованиях Свердловской области. В некоторых муниципалитетах введен режим ЧС, ограничено или прекращено движение на некоторых участках дорог.

Подробнее о наводнении на Среднем Урале — в материале «Урал выпал в осадок»

Ирина Пичурина