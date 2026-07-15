Германия отказалась участвовать в первых учениях «коалиции желающих»

Германия не примет участия в первых военных маневрах «коалиции желающих» в Польше, сообщает DPA со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, немецкие власти отказались от участия из-за «небольшого масштаба» предстоящих учений.

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии с участием военнослужащих из Великобритании и Франции.

О предстоящих маневрах многонациональных сил «коалиции желающих» ранее рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Эти силы Европа рассчитывает развернуть на украинской территории. Военнослужащие должны будут поддерживать мир после завершения конфликта между Россией и Украиной. По словам господина Макрона, цель учений заключается в том, чтобы подтвердить готовность стран задействовать войска и продемонстрировать решимость союзников.