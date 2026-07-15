Германия отказалась участвовать в первых учениях «коалиции желающих»
Германия не примет участия в первых военных маневрах «коалиции желающих» в Польше, сообщает DPA со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, немецкие власти отказались от участия из-за «небольшого масштаба» предстоящих учений.
Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии с участием военнослужащих из Великобритании и Франции.
О предстоящих маневрах многонациональных сил «коалиции желающих» ранее рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Эти силы Европа рассчитывает развернуть на украинской территории. Военнослужащие должны будут поддерживать мир после завершения конфликта между Россией и Украиной. По словам господина Макрона, цель учений заключается в том, чтобы подтвердить готовность стран задействовать войска и продемонстрировать решимость союзников.
Отказ Германии от участия в военных учениях "коалиции желающих" может быть связан с её опасениями обострения конфликта. Ранее Германия уже отказывалась от поставок Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, чтобы избежать эскалации. Также, канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования украинскими силами немецкого оружия для ударов вглубь российской территории.
Польша, как принимающая сторона учений, активно сотрудничает с союзниками для усиления своей обороны, особенно на восточном фланге НАТО. Например, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявлял о согласии Варшавы на размещение немецких войск на своей территории для укрепления восточного фланга НАТО. При этом Польша ранее отказалась отправлять свои войска на Украину даже после прекращения огня, подчеркнув, что решение о таких действиях будет приниматься исключительно в Варшаве.