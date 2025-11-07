Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 36 членов правительства и военного руководства еврейского государства. Они обвиняются в геноциде против жителей сектора Газа.

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Речь идет в том числе о министре обороны Израиля Исраэле Каце и министре нацбезопасности Итамаре Бен-Гвире. «В результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены»,— следует из заявления.

В документе упоминаются действия в отношении «Флотилии свободы», которую власти Израиля задержали в октябре по пути в сектор Газа. Суда перевозили гуманитарную помощь для жителей анклава. Турецкая сторона опросила активистов, которые были задержаны и затем экстрадированы в Турцию, отмечается в заявлении. В числе участников миссии флотилии была шведская активистка Грета Тунберг.