«Россети Тюмень» удвоят охват всероссийского профориентационного проекта для школьников

«Россети Тюмень» масштабируют всероссийский профориентационный проект «Энергокружки» в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. В 2026 году 11-классники впервые начнут осваивать программу, специально разработанную совместно с экспертами Национального исследовательского университета «МЭИ». Количество учебных заведений в проекте увеличится до пяти. Возможность посещать дополнительные курсы с углубленным изучением физики появится у учащихся лицея № 3 города Сургута и школы № 92 в Тюмени.

Проект «Энергокружки» призван популяризировать инженерные специальности и подготовить учеников 8-11 классов к успешной сдаче вступительных экзаменов в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Помимо обучения ребят ждут экскурсии на энергообъекты, интересные лабораторные работы, познавательные эксперименты и творческие конкурсы. Уроки проводят педагоги, повысившие квалификацию в Московском энергетическом институте. В качестве дополнительной мотивации для учащихся с полной посещаемостью занятий предусмотрены ежемесячные корпоративные стипендии.

Системообразующая сетевая компания уделяет значительное внимание подготовке перспективных кадров: по итогам первых двух лет реализации проекта «Энергокружки» дополнительные знания получили порядка 180 школьников из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Три четверти девятиклассников из их числа выбрали физику для сдачи ОГЭ.

АО «Россети Тюмень»