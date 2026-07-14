Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026
Сборная Испании победила команду Франции в матче за выход в финал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2:0.
Счет в этом матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 22-й минуте. Он реализовал пенальти, который назначили за фол французского защитника Люка Диня в штрафной площади. Второй гол в ворота Франции на 58-й минуте забил защитник Педро Порро.
Сборная Испания стала первым финалистом чемпионата мира. Ее соперник определится в матче между Аргентиной и Англией. Французам предстоит побороться за третье место.
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Чемпионат мира по футболу 2026 года, в полуфинал которого вышла сборная Испании, впервые в истории проходит с участием 48 сборных и совместно принимается США, Канадой и Мексикой. Финал турнира состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. Аналитики считают Испанию фаворитом турнира, оценивая её шансы на победу в 17%, в то время как сборная Франции находится на втором месте с 14,1% вероятности.
Противостояние сборных Испании и Франции имеет долгую историю, насчитывающую более ста лет, хотя официальные матчи начались лишь в 1984 году. Испания также является действующим чемпионом Европы, что подчеркивает её сильные позиции на международной арене. При этом, по данным на 2025 год, Россия не участвовала в отборочном турнире ЧМ-2026 из-за санкций FIFA.