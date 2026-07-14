Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Франции в матче за выход в финал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2:0.

Счет в этом матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 22-й минуте. Он реализовал пенальти, который назначили за фол французского защитника Люка Диня в штрафной площади. Второй гол в ворота Франции на 58-й минуте забил защитник Педро Порро.

Сборная Испания стала первым финалистом чемпионата мира. Ее соперник определится в матче между Аргентиной и Англией. Французам предстоит побороться за третье место.

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