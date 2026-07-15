Французский стыд

Первым финалистом североамериканского чемпионата мира по футболу стала сборная Испании. А дорогу в финал она проложила безумно эффектно и убедительно, продемонстрировав, что французская команда перед встречей с ней напрасно казалась не просто достойным соперником для чемпионов Европы, а соперником, который должен их остановить. Матч превратился в демонстрацию колоссального испанского превосходства в классе и убедительности, завершавшись проигрышем самостоятельно не создавших ни единого острого момента французов — 0:2.

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Уважение к страшному противнику участников этого зря, как выяснилось, воспринимавшегося как зрелище грандиозное полуфинала в Арлингтоне, конечно, не заставило их отказаться от своих стратегических приоритетов. Сборная Франции особенно хороша, если ее пытаются поддавить, оставляя позади голые участки? А мы, испанцы, все равно будем владеть мячом на чужой половине, потому что уверены в себе. Сборная Испании особенно опасна, если давать ей разыгрывать мяч вблизи твоих ворот? А нам, французам, плевать. Так только удобнее выпускать стремительные стрелы контратак. Да вот таких хотя бы, как та, в которой после паса Усмана Дембеле Килиан Мбаппе затерроризировал трех испанских защитников. Кое-как, поднатужившись, оттеснили его подальше. А у испанской команды за оставшуюся позади четверть часа были такие симпатичные эпизоды?

Кое-что в игре французов, впрочем, настораживало. Пару раз прошлись по лезвию. Адриен Рабьо, ни с того ни с сего впечатав свою ступню в голень Ламину Ямаля, наградил испанцев неприятным стандартом, а себя желтой карточкой. Майкл Олисе внезапно опрокинул на газон ничем не угрожавшего его команде Родри. Тут обошлось без предупреждения, хотя если бы арбитр Иван Бартон вынес его, никто не удивился бы. Какая-то странная неаккуратность. Преступная, может быть, учитывая, что в таких матчах все решают нюансы.

В этом смысле ЧП, которое произошло в середине первого тайма, на родившееся именно на ровном месте, из ничего, из воздуха, каким бы шальным оно ни выглядело со стороны, не тянуло. Продолжило же тенденцию.

Теперь банальной аккуратности, внимательности не хватило Люка Диню. В ожидании, когда до него доберется простенький, без изысков испанский навес, загляделся в небеса — вернее, в застилавшую их крышу современного стадиона, оборудованного всем чем только можно,— и не заметил, что за спиной скачет на опускающийся мяч Ламин Ямаль. Увидел его полными ужаса глазами, уже когда было поздно. Заранее махнул ногой так размашисто, что врезал ей, сам того не желая, по бедру возникшему рядышком испанскому вундеркинду. А дело-то было не возле штрафной, как в эпизодах с Рабьо и Олисе, а внутри нее. Так что — пенальти. Микель Оярсабаль шарахнул с одиннадцатиметровой отметки от души, и сборная Испании повела.

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За счет чего кто-то из соперников в этом матче может добыть преимущество, выдвигались разные версии. Однако настолько дурацкие сюжеты, разумеется, среди них не фигурировали. Хотя про важность дуэли на правом фланге испанской атаки между Ямалем и Динем многие говорили. Но не это же имели в виду…

Беда к французам одна не пришла. Вторая постучалась в дверь почти сразу после злосчастного пенальти. Вильям Салиба травму получил как раз на совершенно ровном месте. Сборная Франции осталась без оплота своей обороны. А ее хрупкость подчеркнула скроенная из полудюжины коротких пасов и стеночек испанская комбинация, завершившаяся пасом Ямаля на Фабиана Руиса. Тот в створ не попал.

А с французами явно творилось что-то не то.

И не несчастье с Салиба тому виной. Килиан Мбаппе проиграл забег к мячу испанскому голкиперу Унаю Симону. Адриен Рабьо совсем съехал с катушек. Казалось, что фолами вымаливает у Ивана Бартона вторую желтую. Бартон держался, щадя французскую команду, чей тренер Дидье Дешам фирменный хитрый прищур человека, все знающего, все предугадывающего и все контролирующего, сменил на выражение полнейшего ужаса. Надежды на третий подряд финал чемпионата мира катились в тартарары. Наверняка лихорадочно соображал, кого убирать в перерыве — одного Адриена Рабьо или вместе с ними еще пару человек? Но ограничился Рабьо. Верил в команду.

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Видимо, зря, поскольку признаков, что она обретает себя, нащупывает испанские слабинки, не наблюдалось. Как и слабинок. Это была выдающая демонстрация испанской мощи, куда более наглядная, чем в столкновениях с соперниками попроще в предыдущих встречах чемпионата, в предыдущих раундах play-off. Когда это было смертельно необходимо, испанцы засияли таким блеском, что слепило глаза. Ни единой фальшивой нотки! И кто сказал, что без мяча им плохо? Да вполне комфортно! Французы, так как терять нечего, лезут на амбразуру, но бестолково, как слепые котята, тыкаются в вырастающие на их пути барьеры. Где этот магический ромбик из Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, Майкла Олисе и Брэдли Баркола? Исчез, растворился. И выход Дезире Дуэ вместо Баркола не помог. Ну да, это был тот самый восхитительный в своей цельности испанский футбол из чемпионата Европы двухлетней давности. Тот футбол, что оказался не по зубам почти таким же сильным, как сейчас, французам в полуфинале континентального турнира.

А сборная Франции, когда было смертельно необходимо хотя бы обойтись без новых ошибок, чтобы зацепиться за все еще находившуюся в ее руках соломинку в виде минимального, ничего не исключающего отставания, ошибку допустила грубейшую.

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После паса в штрафную от Педро Порро все, похоже, отвлеклись, будто загипнотизированные, на его адресата — Дани Ольмо. Перед Порро, которому Ольмо, выжив в жестокой борьбе, мяч вернул, никого, кроме вратаря Майка Меньяна, не было. Позади, кстати, тоже. А с Меньяном он разобрался играючи.

Французам еще повезло, что Ламин Ямаль, забивая третий гол, залез в офсайд. Хотя вообще-то его отмена представлялась мелочью. Уже все сделано.

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На сборную Францию было жалко смотреть. Нет ударов в створ. Нет моментов. Нет вообще проблесков. Испанцы царят, доминируют, унижают тех, кто напрасно казался им ровней.

Унай Симон, такое могло возникнуть ощущение, из жалости лично захотел создать хоть какую-то интригу. В очередной раз далеко вышел из ворот на перехват, но мяч выбил не партнеру, а французам. И даже тут они шанс проворонили. Дезире Дуэ так долго выцеливал огромные пустые ворота, что Симон успел вернуться назад и удар заблокировать.

Пиком этого французского позора в день главного французского праздника был наскок на него, уже взявшего мяч в руки, Килиана Мбаппе.

Выходка хулигана из подворотни, а не великого форварда, по-прежнему сражающегося за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Но кто в такой гнетущей ситуации сохранил бы голову холодной?

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Сборная Франции сыграет в матче за бронзу первенства. Сборная Испании будет бороться 19 июля за его золотую награду. Причем, есть чувство, что, кто бы из участников второго полуфинала между аргентинцами и англичанами, который пройдет 15 июля, ни добыл право соперничать с ней, ему будут сочувствовать. Невовремя добрался до финала. Как раз тогда, когда испанская команда превратилась в практически неуязвимую.

Алексей Доспехов