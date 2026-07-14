Баканов подтвердил продление работы МКС до 2030 года

«Роскосмос» и NASA договорились продлить срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

Фото: Pavel Mikheyev , Reuters Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

Фото: Pavel Mikheyev , Reuters

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года»,— сказал господин Баканов на пресс-конференции по итогам стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» c МКС (цитата по ТАСС). На борт станции прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

На встрече присутствовали глава NASA Джаред Айзекман и первый зампред правительства Денис Мантуров. Последний отметил, что стороны обсудили потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях.