«Союз МС-29» пристыковался к МКС

Транспортный корабль «Союз МС-29» успешно пристыковался к Международной космической станции после запуска с космодрома Байконур. Трансляцию вел «Роскосмос».

На борт МКС прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Новый экипаж присоединился к участникам текущей экспедиции, которые уже работают на орбитальном комплексе.

На станции прибывших встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Согласно программе полета, экспедиция продлится 261 день. За это время российскому экипажу предстоит выполнить 38 научных исследований и провести два выхода в открытый космос. Для Петра Дуброва и Анны Кикиной нынешняя миссия стала второй в карьере, тогда как для Анила Менона это первый полет на Международную космическую станцию.