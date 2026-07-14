КСИР отчитался об ударе по американским базам в Бахрейне и Кувейте
Иранская армия ударила ракетами и дронами по американским военным базам Шейх-Иса в Бахрейне и Али аль-Салем в Кувейте. Об этом сообщает иранское издание IRIB со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
Были уничтожены склады с оружием и запчастями для судов и самолетов. Стартовая площадка для американских беспилотников MQ-9 на базе Али аль-Салем в Кувейте получила повреждения, утверждают в КСИР.
США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Стороны обвинили друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Иранский парламент призвал жестко ответить на «расторжение США меморандума о взаимопонимании». Вашингтон возобновил блокаду иранских портов, а американский президент Дональд Трамп заявил, что страны снова находятся в состоянии войны.
Взаимные удары между Ираном и США продолжаются с конца февраля — начала марта 2026 года после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, а именно 28 февраля. С тех пор Иран наносит массированные удары по американским базам в регионе Персидского залива, включая Бахрейн и Кувейт, в ответ на американские атаки по иранской территории.
КСИР неоднократно заявлял, что будет расширять географию «сокрушительных ответов» на другие американские военные базы в регионе в случае продолжения атак США. Иран рассматривает американские военные объекты как «оккупационные колониальные базы» и рассматривает их как законные цели, угрожая атаковать любую американскую инфраструктуру в своей досягаемости.