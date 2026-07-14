Axios: Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приступить к передислокации войск в Сирии. Он добавил, что в Ливане следует сделать то же самое, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Они не хотят, чтобы вы были здесь. Вам нужно передислоцироваться»,— процитировал собеседник издания слова американского президента. Биньямин Нетаньяху в свою очередь затронул тему зон безопасности вдоль границ Израиля.

Телефонный разговор состоялся на следующий день после того, как Дональд Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Анкаре. Отношения Вашингтона и Дамаска постепенно налаживаются с момента смены власти в стране.

Требование прекратить боевые действия в Ливане было прописано в меморандуме о взаимопонимании, о расторжении которого пока официально не сообщалось. Кроме того, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, по которому Израиль обязуется покинуть зоны безопасности на юге страны.