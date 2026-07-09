Израиль намерен вывести войска из одной зоны на юге Ливана
Израиль выведет войска из одной из двух зон на юге Ливана в ближайшие дни, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник. Договоренность об освобождении территорий прописана в рамочном соглашении, которое Израиль и Ливан подписали в июне.
«Первая пилотная зона будет запущена в ближайшие дни, и в настоящее время разрабатываются и планируются дальнейшие пилотные зоны. Центральное командование США координирует свои действия с обеими странами для дальнейшего продвижения»,— сказал собеседник издания.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах создать зоны безопасности у границ страны с Ливаном, Сирией и сектором Газа. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщила канцелярия премьера Израиля.
Подписание рамочного соглашения о мирном урегулировании между Израилем и Ливаном, о котором говорится в новости, произошло при посредничестве США в Вашингтоне. Оно направлено на приостановку боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболлой». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что военные будут выведены из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани, но Израиль сохранит контроль над «желтой линией» до разоружения «Хезболлы».
Однако ситуация вокруг вывода войск Израиля из Ливана остаётся сложной и чувствительной. Politico отмечало, что вывод израильских войск является одним из наиболее чувствительных вопросов в регионе. Некоторые источники указывали на возможное влияние Ирана, который обещал «Хезболле» добиваться вывода израильских войск из Ливана как условия сделки с США, хотя эта информация была опровергнута американской стороной. Также отмечалось, что Израиль прибегал к периодическим обстрелам юга Ливана, несмотря на объявленные перемирия, что вызывало обеспокоенность Ирана и осложняло переговорный процесс.
В предшествующие соглашению месяцы ситуация на границе была напряженной: в апреле 2026 года в Ливане было введено десятидневное прекращение огня после полутора месяцев боев между Израилем и «Хезболлой». Тогда же Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ не будут выведены из южных районов Ливана, создав «полосу безопасности глубиной 10 км», которая «намного прочнее, интенсивнее, непрерывнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше». Иран, со своей стороны, требовал прекращения атак на «Хезболлу» как предварительное условие для второго раунда переговоров с США, что подчеркивает взаимосвязь происходящего в Ливане с более широкими региональными договоренностями.