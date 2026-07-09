Израиль намерен вывести войска из одной зоны на юге Ливана

Израиль выведет войска из одной из двух зон на юге Ливана в ближайшие дни, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник. Договоренность об освобождении территорий прописана в рамочном соглашении, которое Израиль и Ливан подписали в июне.

«Первая пилотная зона будет запущена в ближайшие дни, и в настоящее время разрабатываются и планируются дальнейшие пилотные зоны. Центральное командование США координирует свои действия с обеими странами для дальнейшего продвижения»,— сказал собеседник издания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах создать зоны безопасности у границ страны с Ливаном, Сирией и сектором Газа. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщила канцелярия премьера Израиля.