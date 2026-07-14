Постпредство России при ЕС выступило за «мирное использование киберпространства»
Постоянное представительство России при Европейском союзе обвинило Брюссель в предъявлении необоснованных обвинений в причастности к кибератакам. Позиция российской стороны была озвучена на встрече в Европейской внешнеполитической службе, сообщила пресс-служба постпредства.
«Россия всегда придерживалась открытой позиции в отношении компьютерных инцидентов и демонстрировала готовность сотрудничать в их расследовании»,— указано в сообщении. Постпредство напомнило о приверженности Москвы «мирному использованию киберпространства» в соответствии с Уставом ООН и участии во всех проектах организации по борьбе с киберпреступностью.
13 июля страны Евросоюза опубликовали заявление, в котором обвинили Россию в «злонамеренных кибератаках», затрагивающих в том числе государственные структуры европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Словакию, Румынию. Великобритания уже ввела санкции против предполагаемых киберпреступников, Франция анонсировала ограничения в отношении российских хакеров.
Заявление постпредства России при ЕС прозвучало на фоне продолжающихся обвинений со стороны стран Евросоюза и НАТО в адрес России в организации кибератак. В мае 2024 года ЕС и НАТО осудили кибератаки, которые, предположительно, проводила российская группировка APT28 на ведомства Чехии и социал-демократическую партию Германии. Эти атаки также были нацелены на критически важную инфраструктуру и организации в других странах альянса, включая Литву, Польшу, Словакию и Швецию. Германия и Чехия заявили о причастности России к этим инцидентам, а немецкое правительство вызвало российского посла в связи с хакерской атакой в 2023 году.
Сама Россия, начиная с 2017 года, выступает инициатором разработки универсальной Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, призванной стать юридически обязывающим фундаментом для международного сотрудничества в этой сфере. Проект конвенции охватывает десять категорий киберпреступлений, включая незаконный доступ к информационно-коммуникационным системам и хищения данных. Однако в процессе согласования документа Россия не добилась включения в него всех предложенных видов противоправных действий, таких как использование ИКТ в террористических и экстремистских целях, а также для незаконного оборота наркотиков и оружия, поэтому Москва будет пытаться дополнить их в рамках будущего протокола.