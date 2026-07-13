Британия ввела санкции против сотрудников проекта «Рыбарь» и ГРУ

Великобритания ввела санкции против сотрудников Главного разведывательного управления России и военно-аналитического проекта «Рыбарь». Об этом сообщили на сайте британского правительства.

Британия расширила список антироссийских санкций на 24 позиции. Внесенные в список организации и лица Лондон обвинил в «организации кибератак, вмешательстве в выборы и распространении злонамеренных антиукраинских настроений по всей Европе». Санкции ввели в отношении высокопоставленных руководителей ГРУ Вячеслава Стафеева, Ивана Сенина и Ивана Касьяненко. Власти Великобритании считают их причастными к сотрудничеству с киберпреступниками, вербовке хакеров из университетов и академий России и другим преступлениям.

Ограничения также ввели против 10 руководителей и сотрудников «Рыбаря». Среди них — директор проекта Денис Вульф, креативный директор Валерия Звинчук и несколько сотрудников, отвечающих за создание контента и администрирование проекта. Кроме того, под санкции попал Александр Минин, руководитель отдела контента принадлежащего «Рыбарю» Telegram-канала TEXASvsUSA.