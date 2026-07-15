И тонны подо льдом блестят

У Nordgold Алексея Мордашова появился перспективный проект на Чукотке. Группа приобрела компанию, заключившую с регионом соглашение о разработке объекта с прогнозными ресурсами от 69 тонн золота. Аналитики указывают на высокие геологические риски, оценивая общие инвестиции в проект до 35 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

ООО «Нордголд Развитие» Алексея Мордашова 7 июля стало владельцем ООО «Новая сырьевая компания» (НСК), которое планирует добычу золота на Чукотке. Как сообщало правительство региона, на ПМЭФ 2025 года с НСК было заключено соглашение на освоение объекта Ленотап, где присутствует перспективный золоторудный участок под открытую отработку. Авторские ресурсы по Р1+Р2 (учитывают возможность обнаружения новых месторождений) превышают 69 тонн. С 2025 по 2028 год планировались поисково-оценочные и геолого-разведочные работы (ГРР), далее — опытно-промышленные работы, проектирование и строительство ГОКа с вводом в 2032 году. Объем инвестиций в проект на первом этапе — 500 млн руб.

В Nordgold отказались от комментариев. “Ъ” направил вопросы бывшему основному владельцу НСК Сергею Хенкову по электронной почте, указанной в выписке из ЕГРЮЛ другой его компании — «Битфлай».

480–500 тонн может составить добыча золота в РФ в 2026 году, сообщал глава Минприроды Александр Козлов.

По последним опубликованным данным, в 2021 году Nordgold произвела около 1 млн унций золота, выручка составила $1,8 млрд, чистая прибыль — $374,5 млн. Активы сосредоточены в Амурской области, Якутии, Казахстане и Африке. В 2025 году Nordgold приобрела компании с лицензиями на рудопроявления в Магаданской области, а в 2026 году стала совладельцем структуры с правами на изучение участков с золотом на Камчатке (см. “Ъ” от 28 мая).

Шеф-редактор журнала «Золото и технологии» Михаил Лесков подчеркивает, что объект на Чукотке пока нельзя называть месторождением — подтвержденных запасов нет, речь идет лишь об авторских ресурсах, на этой стадии актив представляет собой чистый геологический риск. Как отмечает эксперт, если первые вложения составят около 500 млн руб., то полноценная разведка для поиска объекта среднего класса в 25–30 тонн потребует еще нескольких миллиардов.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что до подтверждения запасов объект может стоить 1,6–6,5 млрд руб., а после перевода ресурсов в промышленные категории С1+С2 цена может вырасти в пять-десять раз. Полная реализация потребует поэтапного финансирования: первый этап ГРР заявлен в 500 млн руб., опытно-промышленные работы потребуют 2–5 млрд руб., а строительство ГОКа для открытой добычи обойдется в 15–30 млрд руб., подсчитывает эксперт. Господин Шапошников добавляет, что Nordgold строит Токкинский ГОК в Якутии за 80 млрд руб. при вдвое больших запасах.

По словам Максима Шапошникова, несмотря на риски вечной мерзлоты и дорогого завоза дизтоплива, порог рентабельности чукотского проекта достижим.

Михаил Лесков говорит, что регион перспективен благодаря советскому наследию рассыпной добычи, но отличается суровыми климатическими и логистическими условиями. Тем не менее такие гиганты, как месторождения Купол и Майское, уже работают, что дает основания ждать новых крупных открытий, отмечает господин Лесков.

Как сообщал департамент промышленной политики Чукотки, в 2025 году в регионе добыто 24,5 тонны золота, за первые четыре месяца 2026 года — 6,5 тонны. Основной объем обеспечивают предприятия группы «Ареал» (ранее Highland Gold) Владислава Свиблова. Также на Чукотке работает «Полиметалл» (принадлежит «Мангазее» Сергея Янчукова).

После обновления многолетних максимумов котировки золота корректировались, опускаясь в моменте ниже $4000 за унцию. Но партнер «S+Консалтинг» Эдуард Лысенкер отмечает, что золото на горизонте ближайших лет не перестанет быть защитным активом и спрос на металл будет расти, в том числе в условиях увеличения закупок центробанками, особенно в КНР. При этом, добавляет он, наиболее доступные и богатые месторождения уже отработаны или находятся на пике добычи. Президент холдинга «Селигдар» Александр Хрущ говорил в интервью “Ъ”, что истощение запасов толкает вверх стоимость добычи золота. «Золотодобытчики ищут новые технологии, которые требуют больших затрат. Средние значения TCC (общие денежные затраты.— “Ъ”) среди мировых производителей растут и уже составляют $1,8–2 тыс. за унцию. Таким образом, цена продажи ниже уровня $2,3–2,4 тыс. просто не может быть»,— рассказывал топ-менеджер (см. “Ъ” от 25 июня).

Полина Трифонова