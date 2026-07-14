Корабль «Союз МС-29» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» с американо-российским экипажем стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставит новый экипаж на МКС.

На МКС летят космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон. После выведения на орбиту корабль должен выполнить два витка вокруг Земли и пристыковаться к станции вечером по московскому времени.

На орбитальной станции экипаж встретят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, а также астронавты США Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

По данным программы полета, миссия продлится 261 сутки. В российской части предусмотрены 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Для Дуброва и Кикиной это уже второй полет на МКС, для Менона — первый.