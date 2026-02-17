«Белгородэнергосбыт» отказался от претензий к «Теплоэнерго» на 50 млн

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по одному из исков АО «Белгородская сбытовая компания» («Белгородэнергосбыт») к старооскольскому ОАО «Теплоэнерго». Он касается задолженности за потребленную электроэнергию в размере 49,6 млн руб. Истец отказался от своих требований в полном объеме. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Второй иск Арбитражный суд Белгородской области принял к производству в упрощенном порядке. Согласно определению, истец требует взыскать с ОАО «Теплоэнерго» 944,6 тыс. руб. пени в связи с нарушением сроков оплаты электроэнергии по договору за период с 1 августа по 30 ноября 2025 года. Дата заседания пока не назначена.

«Белгородэнергосбыт» не впервые отказывается от претензий к «Теплоэнерго». В 2013 году компания уже инициировала взыскание 201,6 тыс. руб. пени за просрочку оплаты электроэнергии. Иск был принят к производству, но заявитель ходатайствовал об отказе от своих требований.

Кабира Гасанова