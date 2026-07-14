Трамп передумал взимать пошлину за проход через Ормузский пролив

США не будут взимать комиссию в 20% за транзит судов через Ормузский пролив. Вместо этого страны Персидского залива должны будут заключать инвестиционные сделки с Вашингтоном, заявил президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Эти инвестиции будут масштабными, но в то же время необычайно выгодными для них самих и их будущего»,— написал он в Truth Social. По его словам, США таким образом смогут значительно нарастить число рабочих мест.

Американский президент заверил, что Ормузский пролив «безусловно открыт» для любого судоходства, а нефть «течет как никогда раньше». Исключение, по его словам, составляет только Иран. США намерены ввести полную блокаду в отношении судов, которые следуют в иранские порты или имеющие «какое-либо отношение к иранским грузам», добавил он.

В связи с эскалацией конфликта ситуация с проходом судов через Ормузский пролив обострилась. Дональд Трамп 13 июля объявил, что США намерены взимать 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через морской коридор, в обмен на обеспечение безопасности. Международная морская организация ООН (IMO) выступила против такой инициативы.

По словам господина Трампа, США снова находятся в состоянии войны с Ираном. США продолжают атаковать объекты в стране, возобновили нефтяные санкции и блокаду портов. 180 депутатов иранского парламента призвали жестко ответить на «расторжение США меморандума о взаимопонимании».