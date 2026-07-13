Активы с местным колоритом

Заводы производителя красок Akzo Nobel в РФ перешли в управление компании «Развитие строительных активов». Предприятия занимают 35% российского рынка порошковых покрытий и выпускают декоративные краски Luxium, Omnitex, Topgrade, Materline. Новый управляющий намерен развивать локализацию всей линейки продукции и восстановить контракты заводов с госкомпаниями и ВПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доли в российских активах нидерландского производителя красок Akzo Nobel N.V. переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА). Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 13 июля. Речь идет о долях в АО «Акзо Нобель Декор», ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска».

Akzo Nobel ведет свою историю с 1792 года, в современном виде образована в 1994 году при слиянии Akzo со шведской Nobel Industries. Выпускает краски и покрытия под брендами Dulux, International, Sikkens и Interpon. В 2025 году выручка группы составила €10,15 млрд, EBITDA — €1,44 млрд, операционная прибыль — €1,16 млрд. Все акции обращаются на бирже Euronext в Амстердаме.

Основная площадка «Акзо Нобель Лакокраска» в России запущена в 2007 году в Орехово-Зуево. Завод занимает первое место по производству порошковых красок в России с долей 35% внутреннего рынка, говорится в отчетности компании.

Также экспортирует продукцию в Белоруссию и Казахстан. Мощность основного участка — 10 тыс. тонн, участка красок со специальными эффектами — 1,2 тыс. тонн. В 2025 году завод выпустил около 9 тыс. тонн продукции. Покрытия применяются для производства металлической мебели, кухонных приборов и электронных устройств. Akzo Nobel также принадлежит завод по производству декоративных красок в Балашихе и предприятие по выпуску покрытий для рулонного проката, морских и защитных покрытий под брендом International в Липецке. В потребительском сегменте в России компания представлена брендами Luxium, Omnitex, Topgrade, Materline.

В 2025 году совокупная выручка трех российских компаний Akzo Nobel сократилась на 18%, до 17 млрд руб., суммарная чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. В отчете Akzo Nobel за 2025 год говорится, что в 2022 году, после введения санкций ЕС, большая часть деятельности в области высокоэффективных покрытий в РФ была приостановлена, оставшаяся часть бизнеса с тех пор изолирована. “Ъ” направил вопросы в головной и российский офисы Akzo Nobel.

РСА создана в сентябре 2025 года, акционеры не раскрываются. Akzo Nobel — второй случай передачи компании в управление бизнеса иностранных игроков. С 31 декабря 2025 года РСА управляет активами производителя теплоизоляционных материалов Rockwool.

Гендиректор РСА Тимур Амиров сообщил “Ъ”, что первые шаги по развитию полученных активов Akzo Nobel понятны: стабилизация работы, сохранение рабочих мест, полный финансовый и производственный аудит.

Далее, по его словам, как и с Rockwool, планируется восстановление и локализация производства всей линейки продукции в России, включая автомобильные и авиационные краски, а также возобновление контрактов с госкомпаниями и ВПК. Директор ассоциации «Союзкраска» Геннадий Аверьянов называет передачу активов Akzo Nobel ожидаемым событием. Он полагает, что заводы продолжат выпускать лакокрасочные материалы на основе достигнутых компетенций.

Партнер и гендиректор Stonebridge Legal Роман Прудентов отмечает, что теоретически временное управление может быть отменено, если основания отпадут, но практика последних лет показывает, что такие активы могут длительное время оставаться под контролем государства, а в отдельных случаях меняют собственника.

В конце 2025 года Akzo Nobel договорилась о слиянии с другим производителем лакокрасочных материалов — компанией Axalta Coating Systems, которая также присутствует в России. Axalta принадлежит 51% в ООО «Аксалта — Русские краски», которое занимается выпуском покрытий для автопрома. Юрист Forward Legal Максим Игнатов отмечает, что введение временного управления в отношении российских активов Akzo Nobel до завершения слияния юридически не затрагивает портфель российских активов Axalta. Но, по его словам, нельзя полностью исключать, что после закрытия сделки госорганы могут «зеркально» расширить сферу действия контрмер.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев