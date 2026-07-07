Суд в Курске рассмотрит дело четырех участников ЧВК «Ястреб»

В Курский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении четырех человек, обвиняемых в махинациях в частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Согласно картотеке суда, перед судом предстанут водитель господина Марущенко Артур Велисевич, а также трое военнослужащих — Иван Бабенко, Андрей Семенов и Сергей Чочия.

В зависимости от роли каждому из подсудимых вменяются мошенничество, похищение человека, нарушение неприкосновенности жилища, грабеж, превышение полномочий с применением пыток и убийство (ст. 159, 126, 139, 161, 286, 105 УК РФ). Наиболее тяжкая из вменяемых статей предусматривает до 15 лет лишения свободы. Первое заседание по делу назначено на 10 июля.

Уголовное дело господина Марущенко и других фигурантов расследовало Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Материалы в отношении главы ЧВК были выделены в отдельное производство в связи с признанием им вины. Сейчас они рассматриваются в Белгородском районном суде.

По версии следствия, основной эпизод обвинения господина Марущенко связан с обманом 89 человек, желавших заключить контракт с Министерством обороны РФ. Следствие считает, что он вместе с другими фигурантами убеждал приходивших в военкомат граждан, что контракт с Минобороны заключается лишь формально, а фактически они будут служить в ЧВК «Ястреб», получать значительно больше денег и будут «освобождены от армейских проблем».

После получения единовременных выплат с контрактников, по версии следствия, требовали от 30 тыс. до 200 тыс. руб. якобы на оформление документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов. Следствие считает, что таким образом обвиняемые похитили более 8,8 млн руб.

Кроме того, фигурантам вменяются похищения и издевательства над сослуживцами в Белгородской области. По версии следствия, один из потерпевших был убит.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».