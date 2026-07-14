Приватизацию курского предприятия отменили из-за связи с замглавы УГИБДД

Ленинский райсуд Курска опубликовал решение об отмене незаконной приватизации одного из ключевых дорожных подрядчиков региона — ООО «Благоустройство». Судя по мотивировочной части решения, причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства, которые совершил в том числе заместитель начальника региональной ГИБДД Сергей Пащенко, который скрыл конфликт интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее рассказывал «Ъ-Черноземье», суд согласился, что в 2023 году общество незаконно было передано по заниженной цене в пользу местного ООО «Автотранссервис», которое принадлежит супруге господина Пащенко. С компании было взыскано 160 млн руб.

В суде установлено, что вся коммерческая деятельность «Благоустройства» шла за счет муниципального контракта по обслуживанию городских дорог и тротуаров стоимостью почти 857 млн руб. Часть денег была выведена через созданное при помощи муниципального предприятия ООО «Дирекция парков и скверов Курска», в состав учредителей которого вошли сестра и супруга Сергея Пащенко. Эта компания приобрела премиальные автомобили Mercedes-Benz GLE 400 и Toyota Alphard общей стоимостью 17 млн руб.

Суд установил, что приобретение ООО «Автотранссервис» доли в ООО «Благоустройство» привело к конфликту интересов в деятельности господина Пащенко, о котором он не уведомил и не принял мер по его урегулированию. Впрочем, он сам в суде утверждал, что не имеет отношения к фирме супруги, но его аргументы приняты не были.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».