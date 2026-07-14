Bloomberg узнал о возможном слиянии Uber и Delivery Hero
Одна из крупнейших компаний в сфере такси Uber Technologies Inc. ведет активные переговоры о приобретении немецкой компании по доставке еды Delivery Hero. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, заключить сделку могут уже на этой неделе. Ее сумма не раскрывается, однако собеседники издания утверждают, что Uber оценивает Delivery Hero значительно выше других участников рынка. Сейчас одна акция компании стоит $36.
У Uber уже есть 37% доли в Delivery Hero. Значительным пакетом акций обладает и зарегистрированная на Амстердамской бирже компания Prosus NV, которая специализируется на инвестициях. Delivery Hero представлена более чем на 60 рынках по всему миру, а в некоторых странах Европы и Ближнего Востока ее деятельность пересекается с Uber.
Bloomberg обращает внимание, что сделка может привлечь внимание антимонопольных органов. Источники издания также допускают, что сроки ее подписания могут перенести. В июле из-за американских и британских регуляторов сорвалось соглашение о слиянии Getty Images и Shutterstock, аналогичная сделка Warner Bros. и Paramount — перенесена.
Bloomberg сообщает о возможном слиянии Uber и Delivery Hero, при этом Uber уже обладает 37% акций Delivery Hero. Службы антимонопольного контроля могут обратить пристальное внимание на эту сделку. Например, ранее сделка по слиянию Getty Images и Shutterstock сорвалась из-за регуляторов, а аналогичная сделка Warner Bros. и Paramount была перенесена. Антимонопольное законодательство в США стало более активным, так, антимонопольная служба могла заблокировать сделку между Netflix и Warner Bros. Discovery из-за возможной чрезмерной доли рынка Netflix (хотя Netflix в итоге отказалась от покупки). В целом, рынок слияний и поглощений демонстрирует активность, например, Альфа-банк приобретает лизинговую компанию «Европлан», а «Яндекс» рассматривает приобретение маркетплейса Flowwow. "Лента" также активно развивает свою сеть, приобретая, например, OBI, и подтверждает покупку "Монетки". В таких случаях Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) внимательно рассматривает сделки. Например, при сделке с сетью OBI ФАС уже одобрила приобретение, но ранее при потенциальных сделках «Ленты» с гипермаркетами «Магнит» или «О’кей» регулятор мог бы заблокировать сделку или разрешить ее с определенными условиями.