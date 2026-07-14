Bloomberg узнал о возможном слиянии Uber и Delivery Hero

Одна из крупнейших компаний в сфере такси Uber Technologies Inc. ведет активные переговоры о приобретении немецкой компании по доставке еды Delivery Hero. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, заключить сделку могут уже на этой неделе. Ее сумма не раскрывается, однако собеседники издания утверждают, что Uber оценивает Delivery Hero значительно выше других участников рынка. Сейчас одна акция компании стоит $36.

У Uber уже есть 37% доли в Delivery Hero. Значительным пакетом акций обладает и зарегистрированная на Амстердамской бирже компания Prosus NV, которая специализируется на инвестициях. Delivery Hero представлена более чем на 60 рынках по всему миру, а в некоторых странах Европы и Ближнего Востока ее деятельность пересекается с Uber.

Bloomberg обращает внимание, что сделка может привлечь внимание антимонопольных органов. Источники издания также допускают, что сроки ее подписания могут перенести. В июле из-за американских и британских регуляторов сорвалось соглашение о слиянии Getty Images и Shutterstock, аналогичная сделка Warner Bros. и Paramount — перенесена.