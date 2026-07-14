Мантуров: Россия и NASA обсудят дальнейшее существование МКС

Россия и NASA обсудят дальнейшее существование Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью ИС «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер России Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вице-премьер России Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Я думаю, что на повестке нашего разговора будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем. Мы хотели "сверить часы" с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией»,— подчеркнул господин Мантуров.

Днем ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что российская госкорпорация и NASA поддерживают добрые рабочие взаимоотношения. Он также анонсировал переговоры с главой NASA Джаредом Айзекманом по поводу будущего Международной космической станции.

13 июля господин Айзекман прибыл на Байконур, чтобы присутствовать при старте международного экипажа к МКС. Корабль «Союз МС-29» стартовал с Байконура 14 июля. В экипаж вошли российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.