Мантуров: Россия и NASA обсудят дальнейшее существование МКС
Россия и NASA обсудят дальнейшее существование Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью ИС «Вести».
Вице-премьер России Денис Мантуров
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Я думаю, что на повестке нашего разговора будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем. Мы хотели "сверить часы" с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией»,— подчеркнул господин Мантуров.
Днем ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что российская госкорпорация и NASA поддерживают добрые рабочие взаимоотношения. Он также анонсировал переговоры с главой NASA Джаредом Айзекманом по поводу будущего Международной космической станции.
13 июля господин Айзекман прибыл на Байконур, чтобы присутствовать при старте международного экипажа к МКС. Корабль «Союз МС-29» стартовал с Байконура 14 июля. В экипаж вошли российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.
Переговоры между Россией и NASA о будущем Международной космической станции (МКС) являются частью продолжающегося диалога, который, несмотря на общую геополитическую напряженность, поддерживается в космической сфере. В 2025 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов проводил встречу с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, на которой обсуждалось продление эксплуатации МКС, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам ее безопасного сведения с орбиты. Тогда стороны договорились продолжить эксплуатацию станции до 2028 года, с дальнейшим сотрудничеством по сведению ее с орбиты до 2030 года.
Однако Россия ранее заявляла о планах выйти из проекта МКС после 2024 года, объясняя это созданием собственной Российской орбитальной станции (РОС), первый модуль которой планируется вывести на орбиту в 2027 году. Правительство России продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года, а NASA продлило срок эксплуатации МКС до 2030 года, при этом некоторые американские специалисты хотят использовать станцию до 2032 года. Эти разные прогнозы и текущие обсуждения указывают на сложность управления таким крупным международным проектом с участием многих стран.