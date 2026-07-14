Матери-героини смогут бесплатно получить земельный участок в Свердловской области

Заксобрание Свердловской области приняло законопроект, согласно которому женщины, получившие звание «Мать-героиня», смогут бесплатно получить земельный участок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы приняли решение о возможности получения матерями-героинями земельного участка до 1 гектара в сельской и городской местности для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, а также садоводства или огородничества для собственных нужд. Это хорошая поддержка для многодетных семей»,— рассказала председатель заксобрания Людмила Бабушкина. Она уточнила, что такие меры поддержки получили и семьи с тремя и более детьми.

По данным Социального фонда России, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано пять женщин, удостоенных высшей государственной награды за воспитание детей — почетного звания «Мать-Героиня». Его присуждают за десять детей и более.

Кроме того, такие меры поддержки оказаны военнослужащим. В частности, отдельные категории участников СВО смогут оформить в собственность земельные участки, на которых расположены принадлежащие им жилые дома, а также земельные участки, ранее предоставленные в аренду, после истечения пяти лет со дня заключения договора аренды.

«В настоящий момент участники СВО уже имеют право на выплату в размере 200 тыс. руб. на приобретение земельного участка. Этим законом мы расширяем данную категорию получателей. Теперь в нее входят служащие в войсках Национальной гвардии РФ и члены их семей, военнослужащие, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, соответствующем выполнению задач, которые возложены на российскую армию»,— пояснила Людмила Бабушкина.

Изменения внесены в региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

Виктория Биц