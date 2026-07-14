Жители Крыма во время ЧС смогут бесплатно получить баллонный газ
Власти Крыма организуют бесплатную раздачу газовых баллонов жителям региона на время действия режима ЧС. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
По словам господина Аксенова, на этой неделе по региону распределят около 4 тыс. баллонов. Первыми их получат социально незащищенные категории граждан. «Одномоментно ситуацию не закроем, однако планируем, что в кратчайшие сроки потребность жителей Республики Крым в баллонном газе будет полностью удовлетворена»,— заверил он.
Режим ЧС действует в Крыму с конца июля. Власти объясняли, что такой правовой режим позволяет оперативно решать экономические вопросы в регионе. С начала июля в Крыму наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за ударов ВСУ. В городах региона начали появляться специализированные центры, где можно зарядить устройства, а Российский Красный Крест начал раздачу гуманитарной помощи.