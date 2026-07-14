Резников Андрей Алексеевич

Родился в 1973 году в Москве. В 1996 году окончил Московский институт стали и сплавов, получив специальность инженера-металлурга в области физики металлов. Начинал карьеру в качестве научного сотрудника, занимался организацией технологии производства высокотемпературной керамики. На протяжении многих лет был директором по развитию Гжельского фарфорового завода, который выпускает изделия из фарфора с ручной росписью.

Занимает должность управляющего партнера бренда Evolute. Любит активные виды спорта: горные лыжи, виндсерфинг, велоспорт, каякинг. Предпочитает путешествовать по Волге и Алтаю.