Совбез сообщил о росте подростковой преступности

За первые шесть месяцев 2026 года 11,4 тыс. несовершеннолетних совершили преступления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9%, сообщает пресс-служба Совета Безопасности.

Чаще всего подростки посягали на чужое имущество — в 63,4% расследованных случаев. В 8,7% случаев они намеревались навредить жизни или здоровью другого человека.

При этом несовершеннолетних все чаще побуждали совершить теракт или диверсию в интересах Украины. «В январе – июне 2026 г. в 2,2 раза (с 88 до 196) увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в 1,4 раза (с 62 до 87) – экстремистской направленности»,— указано в пресс-релизе Совбеза. В основном подростки соглашаются на это, стремясь заработать легким путем.

Кроме того, выросло и число нападений учащихся на свои учебные заведения. В 2026 году совершено уже 21 нападение. Совбез указывает, что тенденция связана с распространением идеологии «Колумбайн» («Движение Колумбайн» признано террористическим и запрещено) и неонацистского движения «Маньяки. Культ. Убийц» (МКУ, признано террористическим и запрещено).

Причиной стали и игры, которые позволяют воспроизводить известные случаи таких нападений, считают в Совбезе. Из-за таких технических возможностей в конце 2025 года РКН заблокировал игру Roblox. В июне 2026 года она снова заработала в России.