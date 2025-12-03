Роскомнадзор заблокировал Roblox в России за экстремизм

Роскомнадзор ограничил в России доступ к популярному игровому сервису Roblox. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба РКН. Ведомство утверждает, что в сервисе нашли пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма, а также пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в РФ и запрещено).

Проведенный РКН мониторинг сервиса показал, что на платформе много контента, который может негативно влиять на детей. В игровых комнатах и локациях пользователи могут участвовать в террористических акциях, нападениях на школы и азартных играх.

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь»,— заявили в Роскомнадзоре. Ведомство подчеркнуло, что неоднократно направляло администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

Сегодня утром пользователи по всей России начали жаловаться на сбои в работе Roblox. По данным Downdetector, к 12:00 мск было зафиксировано более 2,4 тыс. обращений. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил о многочисленных обращениях по поводу деструктивного поведения игроков и противоправных действий на платформе.