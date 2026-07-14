Житель Тюменской области получил 13 лет колонии за изнасилование девочки-инвалида

Голышмановский районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к 13 годам колонии с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев за изнасилование несовершеннолетней с инвалидностью. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Установлено, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, проживавшей с ним в одном доме. Из-за несовершеннолетнего возраста и наследственной задержки психического развития потерпевшая не могла в полной мере осознавать происходящее и оказать сопротивление.

В суде мужчина полностью признал вину, но от дачи показаний отказался. Также он не согласился с размером заявленного гражданского иска, считая сумму компенсации завышенной.

При назначении наказания суд учел тяжесть и общественную опасность преступления, а также смягчающие обстоятельства: явку с повинной до возбуждения уголовного дела, активное содействие раскрытию и неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

Гражданский иск суд удовлетворил полностью: с осужденного взыскали 200 тыс. руб. в пользу потерпевшей.

Полина Бабинцева