«Доступ к международным расчетам — это как доступ к воде»

Компания А7 намерена стать глобальным игроком на рынке международных расчетов предоставив российскому бизнесу свободу платежей без препятствий. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора А7 Игорь Горин на полях международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В интервью он пояснил, какие инструменты оплаты за рубеж сейчас востребованы, в чем специфика уральских предприятий и почему компании не мешают западные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кушнаренко Фото: Кристина Кушнаренко

— Какие цели у А7 на выставке «Иннопром»?

— Главная цель — встретиться с уральским бизнесом и обсудить, какие решения по международным расчетам ему нужны сейчас. Мы предлагаем немало возможностей: получение экспортной выручки за ту часть продукции, которая поставляется на экспорт, оплату иностранных комплектующих, нужных промышленности.

По оценкам рынка, мы важная часть производственно-логистической цепи и международных расчетов. Поэтому мы здесь, среди своих клиентов, партнеров. Узнаем больше об их работе, помогаем подобрать нужные решения

Для компаний есть очень прикладной вопрос: как провести платеж за рубеж так, чтобы не сорвать сроки, контрактные обязательства. А для Урала этот вопрос особенно актуален. Ведь в регионе много участников ВЭД, которые работают с зарубежными контрагентами: оплачивают комплектующие, оборудование, электронику, материалы, медицинские изделия.

— Какие основные инструменты оплаты за рубеж сегодня наиболее востребованы?

— У бизнеса несколько вариантов: банковские каналы там, где они доступны, платежные агенты, вексельные инструменты, цифровые расчетные контуры. Отдельный фактор — валюта сделки: все чаще компании переходят на расчеты в национальных валютах. У наших клиентов есть возможность оплаты за товар в любой точке мира в любой валюте в максимально короткие сроки. В А7 есть рублевые и валютные векселя. Они могут использоваться для расчетов с иностранными поставщиками, управления валютным риском и размещения средств на фиксированный срок.

Вексель — инвестиционно-расчетный инструмент. Тем клиентам, которые покупают наши векселя, мы платим проценты выше, чем банковский депозит. Это с одной стороны. А с другой — это для них бесплатный валютный опцион, когда речь идет про валютный вексель. Кстати, в валютных программах доходность по векселю может составлять до 10% годовых, а курс при покупке фиксируется.

И наконец, есть расчеты векселями, что актуально, если компании рассчитываются за иностранные комплектующие друг с другом: покупая наши векселя, они хеджируют валютный курс, и в рамках нашей системы могут передать этот вексель своему партнеру.

— Какой спрос на международные расчеты со стороны уральских предприятий?

— Спрос есть, и он быстро растет. С 2025 года число уральских компаний, которые пользуются услугами А7 для международных расчетов, увеличилось на 113%.

Основной спрос связан с оплатой зарубежных поставок. В операциях уральских клиентов А7 больший объем приходится на импортные платежи. Компании приходят с практическими задачами: выбрать маршрут платежа, определить валюту, подготовить документы, пройти требования банков и снизить риск задержки.

Если смотреть на отрасли, наиболее актуальна эта задача для электроники: на нее приходится почти 20% объема операций уральских клиентов. Далее следуют автотовары (около 10%) и строительные материалы (более 5%). Востребованы расчеты при поставках эпоксидных смол и медтоваров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба А7 Фото: Пресс-служба А7

— У уральских предприятий есть своя специфика в расчетах?

— Специфика Урала — в сочетании промышленного профиля региона и высокой доли малого и среднего бизнеса среди наших клиентов. У нас более 70% объема операций приходится на малый и микробизнес, около 30% — на средний. У таких компаний не всегда есть большой внутренний контур для сопровождения ВЭД. Поэтому им особенно важны понятная схема расчетов, помощь с документами и сопровождение операции до результата.

Люди из промышленных регионов — очень предметные и конкретные. Любое промышленное производство — это жесткие сроки, планирование. Мы очень четко решаем задачи, поэтому они понимают нашу ценность.

Урал заметен не только как один из ведущих промышленных регионов, но и как активный участник внешней торговли. По объему международных платежей в А7 регион занимает седьмое место — после Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Краснодара.

Уральский бизнес по практическим причинам переходит на юань. Почему? Это вопрос предсказуемости: когда платеж идет в валюте, которую лучше принимают по конкретному направлению, меньше риск задержек, нет лишних запросов и возврата. Юань – рабочая валюта внешней торговли.

— Какие планы у компании А7 по развитию в уральском регионе?

— Мы планируем активную работу с корпоративными клиентами в УрФО: от малого и среднего бизнеса до крупных предприятий. Будем усиливать здесь практическую поддержку: выездной онбординг, регистрацию профиля клиента, сопровождение трансграничных платежей, консультации по документам и выбору расчетной схемы.

— Какие страны чаще всего интересуют уральских клиентов для международных расчетов?

— Наша география прямо коррелирует с географией внешнеэкономической деятельности российских компаний. За последние годы она заметно сместилась в сторону Азии. Прежде всего это Китай и страны Юго-Восточной Азии. На Китай приходится 32% всех платежей, проходящих через А7.

Уральская статистика подтверждает сдвиг. На материковый Китай приходится 45% объема операций уральских клиентов А7, еще 27 % — на другие юрисдикции Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшая среди них — Гонконг: он занимает 19,3% общего объема операций местных клиентов.

Есть страны Персидского залива, есть доля Африки, Латинской Америки. Если уральским компаниям надо что-то купить в Европе или наоборот реализовать туда, мы готовы помогать и здесь. Безусловно, есть юрисдикции, где из-за ограничений и комплаенса расчеты стали затруднены, но и в них мы осуществляем расчеты.

— Мы сейчас наблюдаем трансформацию финансового рынка, когда создаются какие-то новые системы оплаты. Какое нас ждет будущее в этом?

— Внешнеэкономические расчеты схожи с велосипедом. Можно ли заново изобрести велосипед? Ведь это некая конструкция: два колеса, рама и седло. Инновация заключается в материалах, в раме, в качестве резины для колес и подвесок. Вот так и с расчетами — всё решает, что “под капотом”.

Мы хотим стать глобальной системой расчетов и предложить участникам ВЭД возможность свободы расчетов. Разумеется, исходя из соблюдения норм законодательства. Доступ к международным расчетам должны иметь все, это как доступ к воде. Это базовое право и свобода любого хозяйствующего субъекта.

— Как в нынешних условиях обеспечивается надежность и защищенность трансграничных платежей?

— У нас есть статистика, где мы себя сравнивали с российским сегментом системы SWIFT 2021 года. Мы надежнее. У нас более качественные и быстрые зачисления. Контролируем платеж на каждом этапе и постоянно повышаем уровень клиентской удовлетворенности, и увеличиваем скорость расчетов.

Надежность трансграничного платежа начинается еще до отправки денег. Дальше важна не только отправка, но и сопровождение операции. А на старте работы с клиентом важен еще один элемент — корректное подключение к системе. Для этого мы развиваем выездной онбординг. Он уже работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

— Какие сегодня ключевые критерии по выбору платежного агента для трансграничных расчетов?

— Надежность, скорость и стоимость.

— Как вы оцениваете отечественную финансовую инфраструктуру? Почему она легко адаптировалась к санкциям?

За последние годы российская финансовая инфраструктура адаптировалась и начала предлагать бизнесу рабочие альтернативы: расчеты в национальных валютах, маршруты для платежей по конкретным странам, вексельные инструменты и цифровые контуры. Что касается А7, сама инфраструктура компании изначально строилась с учетом западных ограничений.

— Искусственный интеллект (ИИ) уже сегодня меняет финансовую индустрию. Как, на ваш взгляд, это затронет международные расчеты?

— Вопрос в том, насколько ИИ решает реальную задачу клиента. ИИ мы используем — для анализа данных, безопасности, автоматизации. Но это инструмент, а не самоцель.

Я считаю, что искусственный интеллект не может заменять человеческий разум. Он может только его дополнять. Если некомпетентный человек начнет пользоваться искусственным интеллектом, он сделает все равно некачественный продукт.

Беседовал Егор Дранников