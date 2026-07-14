В ЦБ ожидают сдержанный рост цен после скачка в июне

Разовый скачок цен в июне приведет к замедлению роста при равномерном увеличении общего спроса и отсутствии раскручивания инфляционных ожиданий, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, регулятор сможет вернуться к целевому показателю инфляции в 4% в 2027 году при выверенной денежно-кредитной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Именно так происходило в мае–ноябре 2022 г., когда месячный рост ИПЦ был околонулевым в течение шести месяцев после гораздо более сильного, чем сейчас, скачка в марте–апреле»,— приводит слова господина Заботкина Telegram-канал Банка России.

Регулятор при этом не может закрыть глаза на подорожание топлива и инфляционные ожидания, но рассчитывает, что правительственные меры помогут стабилизировать ситуацию, заверил зампред ЦБ.

Алексей Заботкин напомнил, что общий индекс потребительских цен за июнь вырос на 0,87%, годовой рост ускорился до 6%. Последний раз более значительная динамика, по его словам, была зафиксирована в конце 2024 года. Инфляция в начале июля ускорилась до 0,3%. Одним из главных драйверов стали цены на моторное топливо — они по итогам июня выросли на 7%.