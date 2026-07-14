В Челябинской области пресекли ввоз 40 тонн дынь без маркировки

На автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области пресекли ввоз дынь без маркировки. Около 40 т продукции вернули в Казахстан для устранения нарушений, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, из Казахстана в Россию пытались проехать две фуры с грузом по 20 т каждая. Товар планировалось доставить на плодоовощные базы Екатеринбурга и Перми. Во время осмотра выяснилось, что на большей части подкарантинной продукции отсутствовали потребительские этикетки с информацией о стране происхождения, наименовании товара, дате упаковки и уникальные идентификационные коды упаковок.

В отношении перевозчиков возбудили дела об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Ксения Тен