Песков отверг характеристику России как «младшего партнера Китая»

Отношения России и Китая основаны на принципах равенства. Поэтому ошибочно полагать, что Пекин воспринимает Москву как младшего торгового партнера, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так он отреагировал на публикацию The Wall Street Journal о дисбалансе в экономических отношениях стран. Материал вышел под заголовком «Путин был ролевой моделью Си. Теперь он его младший партнер». Господин Песков отверг такую характеристику и заявил, что Москва и Пекин в равной степени учитывают интересы друг друга, передает ТАСС.

Объем взаимных инвестиций России и Китая превышает 200 млрд рублей, заявил на ПМЭФ директор департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Юрий Шишов. На том же форуме президент Владимир Путин анонсировал ряд совместных с КНР энергетических проектов и заявил о равноправных отношениях.