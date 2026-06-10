Россия и Китай сверили курс

В последние годы российско-китайское экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост. На полях ПМЭФ-2026 представители бизнес-сообществ обеих стран обсудили с представительствами профильных ведомств федеральных и региональных органов власти текущее состояние и перспективы двухстороннего взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году в Петербурге зарегистрировано более 800 компаний «китайского происхождения», что более чем в два раза превышает показатель пятилетней давности

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ В 2026 году в Петербурге зарегистрировано более 800 компаний «китайского происхождения», что более чем в два раза превышает показатель пятилетней давности

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По информации директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Юрия Шишова, объем взаимных инвестиций России и Китая превышает сегодня 200 млрд рублей. В перечне межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству (создана в 2014 году по инициативе глав государств России и Китая) 89 совместных инвестиционных проектов в 13 отраслях, в том числе в промышленности, инфраструктуре, логистике, строительстве.

Опыт Петербурга

Санкт-Петербург является важным центром российско-китайского межрегионального взаимодействия, неоднократно подчеркивали участники сессии и приводили в качестве примера масштабного и успешного совместного инвестиционного проекта двух стран «Балтийскую жемчужину» — первый проект комплексного освоения территорий в Петербурге.

В 2026 году, по данным председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева, в городе зарегистрировано более 800 компаний «китайского происхождения», что более чем в два раза превышает показатель пятилетней давности. Чиновник напомнил, что на прошедшем недавно российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о рассматриваемой возможности создания отдельного кластера китайских компаний в особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга, который позволит учесть специфику взаимодействия с китайскими партнерами и создать благоприятные условия для их работы.

На особых условиях

Тамара Рондалева, генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург», подтвердила, что особые экономические зоны являются понятным государственным инструментом для привлечения капитала. Преимущества российской модели заключаются в государственных гарантиях, наличии готовой инфраструктуры и промышленных помещений и предоставлении инвесторам возможности выкупа земельных участков (в отличие от практики в китайских ОЭЗ).

По словам госпожи Рондалевой, петербургская особая экономическая зона готова выступить с инициативой по созданию на своих площадках образовательного кампуса, который может обеспечить синергию производства, благодаря подготовленным промышленным площадям со стороны ОЭЗ, научных разработок (со стороны ведущих вузов страны, расположенных в Петербурге) и технологий китайских партнеров.

Кроме этого, выходу китайских компаний на российский рынок может способствовать более активное и широкое информирование бизнеса данной страны о возможностях российских ОЭЗ. Для этого Ассоциация особых экономических зон стран БРИКС, куда входит ОЭЗ «Санкт-Петербург», инициировала формирование международного рейтинга инновационных площадок в рамках БРИКС, появление которого, по мнению госпожи Рондалевой, станет дополнительным стимулом для китайских инвесторов.

Расчет на стабильность

Представители китайского бизнеса в лице Лю Хуэя, генерального директора China Chengtong International Investment Co. Ltd., выделили основные проблемы, сдерживающие приток китайских инвестиций в Россию. Главными сложностями господин Хуэй назвал трансграничные расчеты и логистику. Председатель Санкт-Петербургского филиала Союза китайских предпринимателей в России Чэнь Чжиган отметил необходимость стабилизации экономической политики в стране и предсказуемости законодательства, а также указал на потребность в «безопасном пространстве» для входа китайских компаний на российский рынок.

Для решения этих трудностей ведется работа с финансовыми институтами, экспортным центром и региональными властями, подвел итоги дискуссии Павел Кипарисов, председатель Российско-китайской гильдии коммерции. Акцент делается на создании стабильной среды для долгосрочного планирования, что важнее разовых льгот. Дальнейшее развитие партнерства двух стран будет зависеть от решения текущих вызовов и укрепления доверия между сторонами.

Василиса Мотова