В Челябинске суд оставил в силе приговор тренеру, ударившей ребенка ногой

Апелляционный суд оставил в силе приговор тренеру, ударившей ребенка ногой по лицу во время занятия в дворце культуры «ЧТЗ-Уралтрак». Она не смогла оспорить лишение свободы в исправительной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Приговор вынес Тракторозаводский районный суд Челябинска 6 февраля 2026 года. Установлено, что в марте 2022-го в спортивном зале дворца культуры во время тренировки между малолетним мальчиком и тренером возник конфликт, из-за чего педагог ударила ребенка ногой по лицу. У пострадавшего диагнострировали сотрясение головного мозга и косоглазие из-за защемления мышцы правого глаза.

В ходе оспаривания осужденная требовала приговор отменить и направить материлы дела на новое рассмотрение. Она настаивала на условном осуждении и наказании, не связанном с реальным лишением свободы.

С учетом позиции прокурора жалобу оставили без удовлетворения.

Ольга Воробьева