В Грузии отменили концерты t.A.T.u и Ани Лорак

В Батуми отменили концерты группы t.A.T.u и певицы Ани Лорак, назначенные на август. Об этом ТАСС сообщили в администрации Батумских теннисных кортов, на площадке которых планировались выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ани Лорак Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Группа t.A.T.u Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 2 Ани Лорак Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Группа t.A.T.u Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«Насколько я знаю, оба концерта отменены», — сообщил собеседник агентства.

В сервисе продажи билетов Biletebi.ge и Департаменте туризма Батуми подтвердили, что билеты на концерты уже нельзя приобрести. О причинах отмены шоу там не сообщили.

В январе в Батуми уже отменяли концерт t.A.T.u. Перед этим артистки попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной стал концерт в Крыму, проведенный после воссоединения коллектива.

Украинская певица Ани Лорак в 2024 году подала заявление на российское гражданство. В июне 2025-го она получила паспорт.