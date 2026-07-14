В Грузии отменили концерты t.A.T.u и Ани Лорак
В Батуми отменили концерты группы t.A.T.u и певицы Ани Лорак, назначенные на август. Об этом ТАСС сообщили в администрации Батумских теннисных кортов, на площадке которых планировались выступления.
«Насколько я знаю, оба концерта отменены», — сообщил собеседник агентства.
В сервисе продажи билетов Biletebi.ge и Департаменте туризма Батуми подтвердили, что билеты на концерты уже нельзя приобрести. О причинах отмены шоу там не сообщили.
В январе в Батуми уже отменяли концерт t.A.T.u. Перед этим артистки попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной стал концерт в Крыму, проведенный после воссоединения коллектива.
Украинская певица Ани Лорак в 2024 году подала заявление на российское гражданство. В июне 2025-го она получила паспорт.
Отмена концертов артистов, таких как t.A.T.u и Ани Лорак, является частью более широкой тенденции. В целом, отмены и переносы выступлений стали не редкостью и могут быть вызваны различными причинами, включая обеспокоенность общественности, а часто решения принимаются местными властями или организаторами мероприятий.
Например, отмены концертов могут быть связаны с «давлением властей», как это было с группой «Кровосток» в Москве, либо с требованиями общественных организаций, которые выступают против высказываний артистов или их участия в скандальных событиях. Так, выступления Лолиты Милявской начали отменять после ее участия в «голой вечеринке», а в случае с Дианой Арбениной требования об отмене поступали из-за её высказываний о специальной военной операции. Также существуют отмены по техническим причинам или из-за беспорядков, как в случае с Иваном Золотым в Сочи.