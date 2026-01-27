В Тбилиси отменили первый за четверть века концерт группы t.A.T.u. в Грузии

Концерт российской группы t.A.T.u., который должен был состояться в Тбилисском дворце спорта 30 января, отменен. Деньги за билеты вернут покупателям, сообщила платформа по продаже билетов Biletebi.ge.

В изначальном анонсе мероприятия указывалось, что t.A.T.u. должны были выступить в Тбилиси впервые. Причины отмены мероприятия не уточняются. Группа не комментировала информацию. При этом в местных пабликах и Telegram-каналах распространяются сообщения о том, что концерт могли отменить из-за того, что группа выступала в Крыму.

Группа была создана в конце 1990-х годов в Москве продюсером Иваном Шаповаловым с солистками Юлией Волковой и Леной Катиной. В 2003 году t.A.T.u. заняла третье место на конкурсе «Евровидения» с песней «Не верь, не бойся». В 2011 году дуэт прекратил концертную деятельность, но в 2014 году Юлия Волкова и Лена Катина выступили вместе на открытии Олимпийских игр в Сочи.

В июле 2025 года участницы t.A.T.u. объявили о воссоединении и провели концерт в Крыму. После этого артистки появились в базе украинского сайта «Миротворец».

Георгий Двали, Тбилиси