В центре Тамбова может появиться новое общественное пространство в историческом особняке

Двухэтажный жилой дом конца XIX века на пересечении улиц Советская и А. Бебеля, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, может быть восстановлен и получить новую жизнь. Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области. По информации платформы «Наследие.дом.рф», объект находится на этапе подготовки к торгам. Кадастровая стоимость здания составляет 3,4 млн руб., площадь здания — 405,4 кв. м, земельного участка — 963 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

«Объект культурного наследия возможно использовать в качестве жилья, апартаментов, арт-объекта, для создания креативного или общественного пространства, организации заведения общественного питания, торговли и медицинского учреждения»,— заявила пресс-служба облправительства и сообщила, что для восстановления объекта потребуется около 60 млн руб.

Дом был включен в реестр ОКН в 1993 году. Согласно акту технического состояния объекта, составленнному в 2018 году, здание имеет П-образную форму, уличный фасад асимметричен: по правому флангу примыкает входной парадный тамбур с козырьком на кованых фигурных кронштейнах. Центральная часть главного фасада увенчана фигурным треугольным аттиком со слуховым окном. На втором этаже устроен балкон на четырех фигурных кованых кронштейнах, окна первого этажа обрамлены рамочными наличниками с замковыми камнями, над проемами второго этажа — прямолинейные сандрики.

В конце XIX века дом сдавался в аренду представителям среднего класса, здесь проживал надворный советник и врач-ординатор военного лазарета Н.В. Ховрин с семьей. После революции 1917 года здание национализировали и использовали как многоквартирное жилье. В 2013 году его признали ветхим и расселили.

В ноябре 2024 года комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова выставлял этот исторический дом на конкурс за 1 руб., однако месяцем позднее приватизация была отложена в связи с необходимостью уточнения границ земельного участка объекта.

В начале июня «Ъ-Черноземье» писал, что градостроительный совет во главе с мэром Максимом Косенковым рассмотрел проект реконструкции на месте заброшенной котельной на улице Федорова в Тамбове. По проекту фасады здания выполнят в эстетике индустриальной архитектуры конца XIX — начала XX века. Проект является частью более масштабного обновления прибрежной территории Студенца, выполняемого в рамках проекта «Инфраструктура для жизни».

Ульяна Ларионова