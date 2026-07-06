Дом купца Аносова в Тамбове не смогли продать за 1 рубль

Торги по продаже дома постройки XIX века на перекрестке улиц Базарной и Куйбышева, 136/76 в Тамбове признаны не состоявшимися. Комиссия приняла такое решение в связи с отсутствием заявок. Здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом жилой». Его начальная стоимость лота составляла 1 руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Дом жилой» на перекрестке улиц Базарная и Куйбышева в Тамбове

Фото: из конкурсной документации ОКН «Дом жилой» на перекрестке улиц Базарная и Куйбышева в Тамбове

Фото: из конкурсной документации

Лот представлял собой деревянное двухэтажное нежилое здание площадью 257,6 кв. м, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии. Памятник истории начала XX века связан с именами благотворителя Александра Аносова и первого председателя Тамбовского губисполкома Михаила Чичканова.

Согласно документации, земельный участок площадью 582 кв. м под домом подлежал аренде до 31 декабря 2030 года с ежегодной платой 1 руб. Предполагалось, что инвестор до 28 апреля 2027 года подготовит и согласует научно-проектную документацию для реставрации и приспособления здания, пройдет госэкспертизу, получит одобрение органа охраны ОКН, выполнит все восстановительные работы и разместит на объекте информационную надпись. По оценке регионального департамента охраны ОКН, для реставрации строения требовалось около 40 млн руб.

Всего с 2025 года комитет муниципального имущества и земельных отношений администрации Тамбова провел четыре конкурса по продаже дома. Все признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Новые торги пока не объявлены.

На прошлой неделе стало известно, что в Тамбове готовят торги по продаже доходного дома купца Пикулина на улице Октябрьской, 30.

Кабира Гасанова