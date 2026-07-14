На улице Удмуртской в Ижевске завершилась реставрация фасадов двух домов

На улице Удмуртской в Ижевске завершилась реставрация фасадов домов №233 и №235. В рамках обновления улицы всего будет отремонтировано 10 фасадов. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков в Мах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, Мах Фото: Дмитрий Чистяков, Мах

«На участке от ул. Кирова до ул. Советская часть домов окрашиваем в зеленый цвет — так они гармонично вписываются в ансамбль с УдГУ, а другим возвращаем их историческую красно-коричневую расцветку»,— сказал глава города.

Также Дмитрий Чистяков отметил, что вскоре Удмуртская предстанет в обновленном виде — уютной, комфортной и по своему особенной.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» под сообщением главы города пожаловались на вырубленные деревья вдоль улицы.

Как ранее сообщили в администрации Ижевска, на улице Удмуртской планируется высадить 345 новых саженцев. Многим вырубленным деревьям более 80 лет. На время реконструкции улицы ограничено движение транспорта.